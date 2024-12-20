كيفية تحضير قطع الدجاج المقرمشة في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - المكونات الأساسية لقطع الدجاج المقرمشة

لتحضير قطع دجاج مقرمشة وشهية في المنزل، يجب عليك البدء باختيار المكونات الصحيحة التي ستضمن لك الطعم المميز والقوام الذهبي المقرمش. إليك قائمة بالمكونات التي ستحتاجها:

500 جرام من صدور الدجاج، مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

كوب دقيق.

كوب من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

بيضتان.

نصف كوب حليب.

زيت نباتي للقلي.

خطوات تحضير قطع الدجاج المقرمشة

لتجهيز طبق مثالي ومقرمش، اتبع الخطوات التالية بعناية:

تحضير تتبيلة الدجاج

1. قم بخلط البيض والحليب في وعاء عميق وضع الملح، الفلفل الأسود والبابريكا.

2. أضف قطع الدجاج إلى الخليط واتركها تتبل لمدة لا تقل عن 30 دقيقة لضمان تشرب النكهات.

إعداد الطبقة المقرمشة

1. في وعاء آخر، ضع الدقيق مع قليل من الملح والفلفل الأسود.

2. في وعاء ثالث، ضعي البقسماط ويمكنك إضافة المزيد من التوابل حسب الرغبة مثل الأوريجانو أو الزعتر.

تغليف وقلي الدجاج

1. بعد أن تتشبع قطع الدجاج بتتبيلتها، قم بغمس كل قطعة في الدقيق لتغليفها بشكل جيد.

2. اغمس بعد ذلك القطعة في خليط البيض والحليب مرة أخرى.

3. في الخطوة النهائية، قم بتغطية الدجاج بالبقسماط واضغط عليها بلطف للتأكد من التصاقه جيدًا.

4. سخن الزيت في مقلاة عميقة على حرارة متوسطة إلى عالية.

5. اقلي قطع الدجاج حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من جميع الجوانب. يفضل وضعها على ورق امتصاص للزيت بعد القلي.

نصائح لضمان دجاج مقرمش ولذيذ

– تأكد من أن الزيت ساخن بشكل كافٍ قبل إضافة الدجاج لتجنب امتصاصه للزيت الزائد.

– يمكنك استخدام خليط من البهارات حسب تفضيلك لإضافة نكهة مميزة للطبق.

– للتأكد من نضج الدجاج من الداخل، يمكنك استخدام مقياس حرارة الطعام حيث يجب أن تصل الحرارة الداخلية للدجاج إلى 75 درجة مئوية.

باتباع هذه الخطوات والنصائح، ستتمكن من تحضير قطع دجاج مقرمشة لذيذة تجعل الجميع يطلب المزيد. بادر بتحضيرها واستمتع بالطعم الرائع مع العائلة والأصدقاء.