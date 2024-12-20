ابنة بشير الديك تطلب الدعاء لوالدها وتكشف عن معاناته في المستشفى

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

في تطور صادم للأحداث، كشفت دينا بشير الديك، ابنة السيناريست المصري الكبير بشير الديك، عن تفاصيل صعبة حول الحالة الصحية لوالدها، مؤكدةً تعرضه للإهمال الطبي داخل المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.

ونشرت دينا عبر حسابها على موقع فيسبوك منشوراً مؤثرًا، كشفت فيه عن تفاصيل مؤلمة حول تدهور صحة والدها، وتعرضه لسوء المعاملة والإهمال من قبل الطاقم الطبي. وأشارت دينا إلى أن والدها دخل العناية المركزة للمرة الثانية، وحالته الصحية تزداد سوءاً بشكل ملحوظ.

وأكدت دينا أن الأسرة لاحظت تدهوراً واضحاً في حالة والدها، حيث فقد القدرة على المضغ والبلع، وظهرت عليه أعراض أخرى تدل على سوء الرعاية الطبية. كما انتقدت بشدة رد أحد الأطباء على استفسارات والدتها حول حالة والدها، حيث قال لها: “لو مش قادرين على مصاريف المستشفى روحوا مستشفى تانية”.

من هو بشير الديك؟

بشير الديك هو أحد أبرز السيناريستين في مصر والوطن العربي، وله العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية، من أبرز أعماله “مع سبق الإصرار”، “سواق الأتوبيس”، “ضربة معلم”، و”ناجي العلي”.

تفاعل الجمهور:

أثار منشور دينا موجة من التعاطف والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المتابعين عن صدمتهم من الإهمال الطبي الذي يتعرض له الفنان الكبير، وطالبوا بتحقيق عادل في هذه القضية. كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الهاشتاجات الداعمة لبشير الديك، مطالبين بالدعاء له بالشفاء العاجل.

رسالة مهمة:

تسلط القصة المؤلمة لبشير الديك الضوء على أهمية الرعاية الصحية الجيدة، وحق المرضى في الحصول على الخدمات الطبية المناسبة. كما تذكرنا بأهمية دور الأسرة في متابعة حالة المرضى، والتأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة.

دعوة للدعاء:

تدعو دينا بشير الديك الجمهور إلى الدعاء لوالدها بالشفاء العاجل، وتجاوز هذه المحنة الصعبة.