ساندي تكشف أسراراً مؤثرة عن رحيل محمد رحيم ووصيتها الغريبة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثارت الفنانة ساندي الجدل بتصريحاتها المؤثرة حول الراحل محمد رحيم، حيث كشفت عن تفاصيل جديدة عن علاقتهما الفنية والإنسانية، وعن وصية غريبة تركتها للوسط الفني.

صدمة الوداع

تحدثت ساندي عن صدمتها لوفاة محمد رحيم، وكشفت عن آخر لقاء جمعهما قبل أيام من وفاته، حيث كانا يعملان على أغنية جديدة. وأكدت أنها كانت تشعر منذ فترة بأن رحيله قريب، وهو ما زاد من صدمتها.

كرم محمد رحيم

أشادت ساندي بكرم محمد رحيم، وكشفت أنه قدم لها أول أغنية في مشوارها الفني مجاناً، وذلك لدعمها ومساعدتها على تحقيق النجاح.

وصية غريبة

وجهت ساندي رسالة قوية للفنانين، حثتهم فيها على تقدير المبدعين في حياتهم، وعدم نسيانهم إلا بعد وفاتهم. وأكدت أن أغنية “أصحاب ماصانوش” تعبر عن هذه الرسالة.

أهمية التصريحات:

تسليط الضوء على علاقة فنية مميزة: كشفت التصريحات عن علاقة قوية وعميقة جمعت بين ساندي ومحمد رحيم.

نقد للوسط الفني: وجهت ساندي نقداً لاذعاً للوسط الفني، وحثت الفنانين على تقدير زملائهم.

تذكير بقيمة المبدعين: أثارت التصريحات نقاشاً حول أهمية تقدير المبدعين في حياتهم، وليس فقط بعد وفاتهم.