أتالانتا يرفض التخلي عن مهاجمه لصالح ليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي أتالانتا الإيطالي، رفض التخلي عن أحد نجومه لصالح ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

والحديث عن المهاجم النيجيري، أديمولا لوكمان، الذي حصل مؤخراً على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية: “أتالانتا غير مستعد لبيع أي من نجومه في فترة الانتقالات الشتوية، بما في ذلك النيجيري أديمولا لوكمان، المطلوب من قبل ليفربول”.

وسجل النيجيري أديمولا لوكمان 11 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة في 19 مباراة لعبها مع أتالانتا حتى الآن بالموسم الجاري في جميع المسابقات.