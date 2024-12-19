مربى جزر صحية وطبيعية: وصفة سهلة ولذيذة بدون سكر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحثين عن بديل صحي ولذيذ للمربى التقليدية؟ مربى الجزر هي الخيار الأمثل! هذه الوصفة السهلة والسريعة ستمنحك مربى طبيعية غنية بالفيتامينات والمعادن، مثالية للاستمتاع بها مع الخبز، الفطائر، أو كحشوة لذيذة.

المكونات:

1 كيلو جرام: جزر مبشور

1 كوب: عصير برتقال طازج

½ كوب: عصير ليمون طازج

1 عود: قرفة

قليل: حبة حلاوة

½ ملعقة صغيرة: زنجبيل مبشور

حسب الرغبة: محلي طبيعي (ستيفيا، إريثريتول)

طريقة التحضير:

التحضير: اغسلي الجزر جيدًا، قشريه، وقطّعيه إلى قطع صغيرة. ثم ابشريه باستخدام مبشرة خشنة.

الطهي: ضعي الجزر المبشور في قدر على نار متوسطة. أضيفي عصير البرتقال، عصير الليمون، القرفة، الحبة الحلاوة، والزنجبيل.

التحلية: أضيفي المحلي الطبيعي تدريجيًا حسب ذوقك. يمكنك البدء بكمية قليلة وزيادتها لاحقًا.

الطهي النهائي: قلبي المكونات جيدًا واتركيها على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يصبح الجزر طريًا ويتجانس الخليط.

التعبئة والتخزين: بعد أن يبرد الخليط، ضعيه في برطمانات زجاجية معقمة واحفظيه في الثلاجة.

نصائح إضافية:

اختيار الجزر: استخدمي جزرًا طازجًا وعالي الجودة للحصول على أفضل النتائج.

التحلية: يمكنك استخدام أي نوع من المحليات الطبيعية تفضلينه، مثل ستيفيا أو إريثريتول.

التوابل: جربي إضافة توابل أخرى مثل القرنفل أو الهيل لمنح المربى نكهة أكثر تنوعًا.

الاستخدامات: استمتعي بمربى الجزر على الخبز المحمص، الفطائر، أو كحشوة لوافل أو بانكيك.

فوائد مربى الجزر:

غنية بالألياف: تساعد على الشعور بالشبع وتحسين الهضم.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن: مثل فيتامين أ والبوتاسيوم.

خالية من السكر المضاف: مثالية للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

لذيذة وسهلة التحضير: يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة.