أسرار الحصول على إطلالة مثالية بالماسكارا اللامعة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تعتبر الماسكارا اللامعة من أحدث صيحات المكياج التي تضفي لمسة من الجاذبية والإشراق على العينين. ولكن، قد يكون تطبيقها بشكل صحيح تحديًا للبعض. في هذا المقال، سنقدم لكِ بعض النصائح والحيل لضمان الحصول على إطلالة مثالية بالماسكارا اللامعة.

أهم النصائح لتطبيق الماسكارا اللامعة:

التركيز على أطراف الرموش:

بدلاً من تغطية الرموش بالكامل بالماسكارا اللامعة، ركزي على أطرافها فقط. هذا سيعطي عينيكِ لمسة من الجاذبية دون أن يبدو المكياج مبالغًا فيه.

الاعتدال في الكمية:

استخدمي كمية قليلة من الماسكارا اللامعة. القليل يكفي لإضفاء التأثير المطلوب.

اختيار الألوان المناسبة:

بدئي بألوان آمنة مثل الذهبي أو البرونزي، ثم تجربي الألوان الزاهية مثل الوردي أو الأرجواني. تأكدي من أن اللون يتناسب مع باقي مكياجك.

إبقاء باقي المكياج بسيطًا:

إذا كنتِ تستخدمين الماسكارا اللامعة، فمن الأفضل أن تبقي باقي مكياجك بسيطًا. تجنبي استخدام أحمر الخدود أو هايلايتر بألوان زاهية.

استخدام الرموش الصناعية:

يمكن للرموش الصناعية أن تعزز تأثير الماسكارا اللامعة وتجعل عينيكِ تبدو أكثر إشراقًا.