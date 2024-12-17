تعرفة كهرباء تفضيلية لعدد من المصانع في رأس الخيمة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:58 مساءً - وقعت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، تهدف إلى استكشاف فرص توفير تعرفة كهرباء تفضيلية للمتعاملين من القطاع الصناعي بالإمارة. شهد جلسة التوقيع الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وسهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء.

تشكل مذكرة التفاهم جزءاً من البرنامج الاستراتيجي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء لدعم القطاع الصناعي في شمال الإمارات، وتضفي طابعاً رسمياً على نية الطرفين التفاوض على توافق مشترك لتوفير الكهرباء بأسعار تنافسية لأصحاب القطاع الصناعي الذين يتم ترشيحهم من قبل مكتب الاستثمار والتطوير. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاتفاق المزمع بمجرد إبرامه، أسعار كهرباء مخفضة لمجموعة مختارة من أصحاب القطاع الصناعي بالإمارة.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، تؤكد التزامنا بدعم القطاع الصناعي في المناطق الشمالية من البلاد، لافتاً إلى أن حرص الشركة على استكشاف الفرص لتوفير أسعار كهرباء أكثر تنافسية، ينطلق من سعيها الدؤوب إلى توفير بيئة استثمارية مواتية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل في المنطقة.

وقال محمد سلطان القاضي، مدير عام مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة: «يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بدعم الاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في رأس الخيمة. ومن خلال استكشاف الحلول التي تجعل الوصول إلى الطاقة أكثر سهولة وبأسعار معقولة، نعمل على خلق فرص التوسع للقطاع الصناعي، والعاملين فيه، والمجتمع ككل».