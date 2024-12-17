رأس الخيمة تستعد لعروض استثنائية خلال احتفالات ليلة رأس السنة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:58 مساءً - تستعد إمارة رأس الخيمة، لإبهار العالم بعروض استثنائية خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، تتضمن الألعاب النارية وعروض طائرات الدرون المزودة بالليزر، مع محاولة تسجيل أرقام جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وسيستمر العرض، الذي يحمل عنوان: «قصتنا في السماء»، لمدة 15 دقيقة، ليصبح بذلك أطول عرض تنظمه إمارة رأس الخيمة خلال احتفالات رأس السنة. وينقسم العرض إلى ثلاثة أجزاء مستلهمة من جمال الطبيعة والتراث والثقافة في الإمارة، ويختتم بعرض مميز للألعاب النارية وطائرات الدرون عند منتصف الليل.

وكانت رأس الخيمة قد سجلت من خلال احتفالات ليلة رأس السنة الماضية رقمين قياسيين في فئتي «أطول سلسلة من الألعاب النارية المائية العائمة» و«أطول عرض لخط مستقيم من طائرات الدرون».

وبناءً على النجاح الذي حققه عرض العام الماضي، ستستكمل إمارة رأس الخيمة النجاح المبهر، لتضيف مزيداً من الابتكار والإبداع إلى فعالية هذا العام، حيث تستخدم طائرات الدرون وتكنولوجيا الليزر المتطورة، لتشكيل صور فنية مدهشة تستعرض رموز الإمارة الطبيعية والثقافية، وتحاول من خلالها تسجيل أرقام قياسية عالمية جديدة.

وتَعِد هذه الأمسية المشاهدين بعرض فني لا مثيل له يرسخ مكانة الإمارة، وجهة سياحية رائدة، لا سيما في رأس السنة.

وستشارك في تقديم هذه الفعالية شركة SKYMAGIC لعرض طائرات الدرون وشركة Fireworks by Grucci لعروض الألعاب النارية وستتعاون الشركتان من أجل تقديم حكاية تروي قصة رأس الخيمة بالألعاب النارية والتقنيات المتطورة.

وتقدم فعالية هذا العام لزوار رأس الخيمة وسكانها، أمسية ممتعة مع الدخول المجاني لموقع العرض الذي يتضمن مناطق مخصصة للعائلات والأفراد، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تسبق العرض في منتصف الليل، بما في ذلك العروض الموسيقية الحية وأنشطة الأطفال الممتعة وشاحنات الطعام المتنوعة لإرضاء جميع الأذواق.

وتُقام مجموعة من العروض الفنية المميزة لفنان الراب العربي مختار، وفرقة فهميل خان، إلى جانب حفل دي جيه.

وحرصاً على راحة الجمهور، تم تخصيص 6 مواقف مجانية تستوعب أكثر من 20,000 سيارة حول موقع العرض.

ويمكن لمحبي التخييم الاستمتاع بتجربة فريدة في موقف الرمس المخصص للتخييم مع مرافق الشواء المجانية، فيما يوفر موقف ضاية مساحات مخصصة للكرفانات.