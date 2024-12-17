ماتياس يايسله يتخذ قراراً هاماً بشأن روبرتو فيرمينو

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة، طلب رحيل مهاجم الفريق، روبرتو فيرمينو، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن يايسله يريد استبدال فيرمينو بلاعب أجنبي آخر، في مركز الجناح.

ويرى المدرب الألماني أن لا حاجة لوجود المهاجم البرازيلي في ظل تواجد الإنكليزي، إيفان توني، والسعودي، فراس البريكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماتياس يايسله طلب ضم جناح وكذلك لاعب وسط أجنبي ضمن التدعيمات المطلوبة للفريق، بجانب إمكانية ضم بعض الصفقات المحلية.

خلال الموسم الحالي، سجل فيرمينو 6 أهداف في 19 مشاركة مع الفريق هذا الموسم بينما قدم 3 تمريرات حاسمة.