للسيدة الممتلئة.. نصائح رائعة لاختيار ملابس تناسب جسمك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - تعرفي على شكل جسمك

من المهم أولاً معرفة نوع جسمك الممتلئ وتحديد المناطق التي تودين تسليط الضوء عليها أو التي تريدين من خلالها تحقيق توازن بصري. بعض النساء قد يملكن جسم على شكل كمثرى أو تفاحة، بينما قد تملكين جسم على شكل ساعة رملية أو مستطيل. فهم نوع جسمك سيساعدك على اختيار الملابس المناسبة لكِ.

الألوان والأقمشة المناسبة

عند اختيار الملابس، يجب الانتباه إلى الألوان والأقمشة المستعملة. إليك بعض النصائح حول ذلك:

الألوان الداكنة: تعتبر الألوان الداكنة مثل الأسود، الأزرق الداكن والأخضر الشجري مثالية لإضفاء مظهر أنحف.

تعتبر الألوان الداكنة مثل الأسود، الأزرق الداكن والأخضر الشجري مثالية لإضفاء مظهر أنحف. البعد عن الخطوط الأفقية: يمكنك تجنب الخطوط الأفقية إذا كنتِ لا ترغبين بإضافة عرض لمظهرك.

يمكنك تجنب الخطوط الأفقية إذا كنتِ لا ترغبين بإضافة عرض لمظهرك. الأقمشة الخفيفة المرنة: اختاري الأقمشة التي تمنحك الراحة والحركة مثل القطن أو المخمل الناعم.

القصّات والتصاميم البارزة

تساهم بعض القصات والتصاميم في إبراز جمال الجسم الممتلئ بشكل أفضل:

الفساتين الفضفاضة بقصة الـ A-Line: تساعد هذه التصاميم على التركيز على خصركِ وإخفاء الأجزاء التي لا تفضلين الكشف عنها.

تساعد هذه التصاميم على التركيز على خصركِ وإخفاء الأجزاء التي لا تفضلين الكشف عنها. الملابس ذات التفاصيل الرأسية: مثل الزخارف أو الأزرار على طول ملابسك تساهم في خلق امتداد بصري عمودي.

مثل الزخارف أو الأزرار على طول ملابسك تساهم في خلق امتداد بصري عمودي. قطع الـ Wrap: مثل بعض الفساتين أو البلوزات التي تعتمد على لف القماش حول الجسم، مما يبرز بشكل جميل منحنياتك.

أكسسوارات تُكمل الإطلالة

التفاصيل الصغيرة يمكن أن تُزيد من جمال إطلالتكِ وتُعزّز من ثقتك بنفسك:

الأحزمة العريضة: يمكن استخدام الأحزمة العريضة لتحديد منطقة الخصر وإبرازها.

يمكن استخدام الأحزمة العريضة لتحديد منطقة الخصر وإبرازها. الأكسسوارات الطويلة: مثل السلاسل أو الأوشحة الطويلة التي تضيف أيضاً عنصر الطول إلى إطلالتك.

مثل السلاسل أو الأوشحة الطويلة التي تضيف أيضاً عنصر الطول إلى إطلالتك. الأحذية ذات الكعب المتوسط: تعطي ارتفاعاً إضافياً وتُطيل القوام بشكل متناسق.

الثقة بالنفس هي المفتاح

لا تهم الملابس بقدر الثقة التي تظهرينها وأنتِ ترتدينها. احرصي دائمًا على اختيار ما يجعلك تشعرين بالراحة والسعادة لتكوني في أفضل حالاتك مهما كان وزنك أو شكل جسمك. الحياة تدور حول إبراز جمالك الخاص بكل تفاصيله.