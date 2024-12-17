طريقة سلق الحمص دون أن تنتشر رائحته في المنزل

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - ## فوائد الحمص وكيفية تجنب رائحته أثناء السلق
يعتبر الحمص من الأطعمة الشهية والمفيدة التي لا غنى عنها في الكثير من الوصفات. فهو غني بالبروتينات والألياف والمغذيات التي تعزز الصحة. ولكن قد تواجهين مشكلة انتشار رائحته أثناء عملية السلق في المنزل. يمكننا تقديم بعض النصائح للتخلص من هذه المشكلة والاستمتاع بطهي الحمص بإتقان.
### فوائد الحمص الصحية
بداية، لنتحدث عن فوائد الحمص التي تجعل منه اختيارًا مميزًا:
– **غني بالبروتين**: يعد خيارًا ممتازًا للنباتيين ليكون بديلاً عن اللحوم.
– **يدعم صحة القلب**: يحتوي على الألياف والدهون الصحية التي تساهم في تحسين صحة القلب.
– **يساعد في التحكم في الوزن**: الألياف الموجودة فيه تعزز الشعور بالشبع وتساعد في إدارة الوزن.
– **مفيد لمرضى السكري**: يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.
### خطوات لسلق الحمص بدون انتشار رائحته
إليك الطريقة المثلى لسلق الحمص دون أن تنتشر رائحته في أرجاء المنزل:
#### 1. النقع المسبق
- قومي بنقع الحمص لمدة 8 إلى 12 ساعة في ماء بارد مع إضافة قليل من الملح.
- يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من صودا الخبز للمساعدة في تليين الحبوب.
#### 2. تغيير الماء
- قبل البدء في السلق، صفّي الحمص جيدًا من ماء النقع وغيري الماء.
- هذا يساعد في تقليل الروائح التي يمكن أن تنتج عن تفاعلات كيميائية خلال الطهي.
#### 3. استخدام الأعشاب والتوابل
الخطوة القادمة تتمثل في إضافة الأعشاب العطرية والتوابل أثناء عملية السلق:
– **إضافة ورق الغار**: يعطي نكهة عطرية مميزة ويساعد في امتصاص الروائح.
– **بضع قطع من القرنفل**: تُعزز من النكهة وتقلل الروائح.
– **شريحة ليمون أو قشر البرتقال**: يساعد الحمض الموجود في التقليل من الرائحة.
#### 4. استخدام جهاز للطهي بالبخار
يمكنك اللجوء إلى استخدام جهاز الطهي بالبخار كوني بديلاً مناسبًا لسلق الحمص:
– الحفاظ على النكهات وتقليل انتشار الروائح.
– توفير في الطاقة والوقت أثناء الطهي.
#### 5. التهوية المناسبة
التأكد من التهوية الجيدة للمطبخ عن طريق:
– فتح النوافذ أو تشغيل المروحة أثناء السلق.
– استخدام شفاط الهواء لضمان التخلص من الروائح بشكل سريع وفعَال.
### نصائح إضافية
– يجب متابعة نضج الحمص باستمرار، حيث يستغرق الطهي لمدة تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة، حسب نوع الحمص.
– لا تنسي زيارة الحمص من وقت لآخر وإزالة الرغوة التي تتكون على السطح، إذ أن هذه الرغوة غالبًا ما تكون مصدرًا للروائح.
باتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بطهي الحمص في المنزل دون قلق من انتشار روائحه، وتهيئة وجبات شهية وصحية لك ولعائلتك.