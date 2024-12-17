طريقة سلق الحمص دون أن تنتشر رائحته في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - ## فوائد الحمص وكيفية تجنب رائحته أثناء السلق

يعتبر الحمص من الأطعمة الشهية والمفيدة التي لا غنى عنها في الكثير من الوصفات. فهو غني بالبروتينات والألياف والمغذيات التي تعزز الصحة. ولكن قد تواجهين مشكلة انتشار رائحته أثناء عملية السلق في المنزل. يمكننا تقديم بعض النصائح للتخلص من هذه المشكلة والاستمتاع بطهي الحمص بإتقان.

### فوائد الحمص الصحية

بداية، لنتحدث عن فوائد الحمص التي تجعل منه اختيارًا مميزًا:

– **غني بالبروتين**: يعد خيارًا ممتازًا للنباتيين ليكون بديلاً عن اللحوم.

– **يدعم صحة القلب**: يحتوي على الألياف والدهون الصحية التي تساهم في تحسين صحة القلب.

– **يساعد في التحكم في الوزن**: الألياف الموجودة فيه تعزز الشعور بالشبع وتساعد في إدارة الوزن.

– **مفيد لمرضى السكري**: يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

### خطوات لسلق الحمص بدون انتشار رائحته

إليك الطريقة المثلى لسلق الحمص دون أن تنتشر رائحته في أرجاء المنزل:

#### 1. النقع المسبق