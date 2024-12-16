كنزي كسّاب ملكة جمال المشرق العربي تستعد لدخول عالم التمثيل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - برز اسم كنزي كسّاب بقوة بعد تتويجها بلقب ملكة جمال المشرق العربي، لتصبح أيقونة للجمال والجاذبية والأناقة. لكن خلف هذا التميز، يكمن شغفها الكبير بعالم التمثيل الذي تعتبره رسالة تسعى من خلالها إلى إيصال قضايا إنسانية واجتماعية إلى المشاهد.

وفي لقاء خاص مع كنزي، عبّرت عن سعادتها العارمة بالعرض الذي تلقته من إحدى كبرى شركات الإنتاج، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون البداية لتحقيق حلمها في التمثيل. وقالت: “العرض الذي تلقيته مهم جداً، لكنه لن يكون ضمن السباق الرمضاني المقبل. تفاصيل العمل ستُعلن فور توقيع العقد بشكل رسمي”.

وعن النجوم الذين تستلهم منهم الاحترافية، كشفت كنزي عن إعجابها الكبير بالممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، قائلة: “أعشق تمثيلها، فهي مبدعة في كل الأدوار، سواء كانت درامية، كوميدية، أو تراجيدية. حلمي أن أشاركها عملاً يوماً ما”. كما أشادت بالممثلة السورية سلاف فواخرجي، معتبرة إياها رمزاً للفن الرفيع.

تُعتبر هذه الخطوة بداية مشوار جديد لملكة الجمال التي تطمح إلى إثبات نفسها كممثلة موهوبة في الدراما العربية، ومن المتوقع أن تُحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني.