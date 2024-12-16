نشكركم على متابعتكم خبر كيف تختاري صالون الشعر المناسب لشعرك؟ دليلك الشامل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تعتبر العناية بالشعر جزءًا هامًا من روتين الجمال، ولكن اختيار صالون الشعر المناسب يمكن أن يكون مهمة صعبة. هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى أنك بحاجة إلى تغيير صالونك الحالي، إليك أهم هذه العلامات:

1. السمعة السيئة أو عدم وجود سمعة واضحة:

قبل اختيار أي صالون، قومي بالبحث عن تقييمات العملاء السابقين. إذا كانت التقييمات سلبية أو غير واضحة، فربما يكون من الأفضل تجنب هذا الصالون.

2. النظافة:

يجب أن يكون صالون الشعر نظيفًا ومرتباً. إذا لاحظتِ أي علامات على عدم النظافة، مثل أدوات غير معقمة أو أرضيات متسخة، فابحثي عن مكان آخر.

3. عدم الاهتمام بالعميل:

إذا لم يشعر المصفف بالاهتمام بك أو بأسئلتك حول شعرك، فمن المحتمل أنه لا يقدم الخدمة التي تستحقينها.

4. عدم طرح الأسئلة:

يجب على مصفف الشعر الجيد أن يسألك عن نوع شعرك، المنتجات التي تستخدمينها، والتسريحة التي ترغبين فيها. إذا لم يفعل ذلك، فإنه لا يولي اهتمامًا كافيًا لشعرك.

5. الأسعار الغامضة:

يجب أن تكون أسعار الخدمات واضحة ومحددة قبل البدء في أي إجراء. إذا كانت الأسعار غير واضحة أو تغيرت بشكل مفاجئ، فاحذري.

6. استخدام منتجات رديئة الجودة:

استخدام منتجات شعر رديئة الجودة يمكن أن يؤدي إلى تلف شعرك. إذا لاحظتِ رائحة كيميائية قوية في الصالون أو أن شعرك يتلف بعد زيارة الصالون، فمن المحتمل أن يكونوا يستخدمون منتجات غير مناسبة.

7. عدم الاهتمام بصحة فروة الرأس:

فروة الرأس الصحية هي أساس شعر صحي. إذا لم يهتم مصففك بصحة فروة رأسك أو لم ينصحك بمنتجات للعناية بها، فابحثي عن شخص آخر.

نصائح لاختيار صالون الشعر المناسب:

اطلبي توصيات: اسألي صديقاتك وعائلتك عن صالونات الشعر التي يوصون بها.

ابحثي عبر الإنترنت: اقرأ التقييمات والمراجعات على الإنترنت.

زوري الصالون قبل حجز موعد: يمكنك زيارة الصالون قبل حجز موعد لتقييم النظافة والجو العام.

حددي ميزانيتك: تعرفي على أسعار الخدمات المختلفة قبل الحجز.

لا تخافي من طرح الأسئلة: اسألي المصفف عن خبرته وعن المنتجات التي يستخدمها.

هذا واختيار صالون الشعر المناسب أمر مهم للحفاظ على صحة شعرك وجماله. باتباع هذه النصائح، يمكنك العثور على صالون يوفر لك الخدمات التي تحتاجينها ويجعلك تشعرين بالرضا عن مظهر شعرك.