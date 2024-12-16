تعديل إجباري في قائمة المنتخب السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:04 مساءً - أجرى هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، تعديلاً على قائمة الأخضر المتواجدة في المعسكر الداخلي المقام في الرياض، تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي.

وتقام بطولة “خليجي 26” في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي، حتى 3 يناير/كانون الثاني 2025.

ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر رينارد استبعاد المدافع، عبد الإله العمري، بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، خلال الفترة المقبلة.

واستدعى المدرب الفرنسي، المدافع عون السلولي لتعويض العمري.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية والتي تضم العراق، البحرين واليمن.