رامي صبري والشامي في لقاء ودي عبر السوشيال ميديا: صداقة فنية تجمع نجمي العرب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:04 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أشعل الفنان المصري رامي صبري مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو للفنان السوري الشامي يعبر فيه عن حبه الشديد لمصر ورغبته في زيارتها وتذوق أكلاتها الشعبية. وقد رد رامي صبري على الفيديو بدعوة حارة للشامي لزيارة مصر، مما أثار تفاعلاً واسعًا من الجمهور.

صداقة فنية تجمع النجمين:

أعاد الفنان رامي صبري نشر مقطع الفيديو القديم للفنان الشامي، والذي ظهر فيه وهو يتحدث بحماس عن مصر وأكلاتها التقليدية. وقد علق صبري على الفيديو قائلاً: “أنا أول واحد عازمك على فول وطعمية وكشري، بس أنت تعال يا شامو يا فنان يا عسل، تنوّر بلدك الثانية مصر”.

ولم يتأخر الفنان الشامي في الرد على هذه الدعوة الحارة، حيث عبر عن شكره وتقديره لرامي صبري، مؤكداً على عمق العلاقة التي تجمع بين الشعبين المصري والسوري.

تفاعل الجمهور:

أثار هذا التبادل اللطيف بين النجمين إعجاب الجمهور، الذي عبر عن سعادته بهذه الصداقة الفنية التي تجمع بين فنانين عربيين. كما أشاد الجمهور بروح الأخوة والمحبة التي تسود بين الشعبين المصري والسوري.

رامي صبري يستعد لحفل رأس السنة:

وفي سياق آخر، أعلن الفنان رامي صبري عن استعداده لإحياء حفل غنائي كبير في القاهرة بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية. وقد حظيت هذه الأنباء بتفاعل كبير من محبي صبري، الذين يتطلعون لحضور الحفل والاستمتاع بأجواء الاحتفال.