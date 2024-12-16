الاتحاد الإنكليزي يتخذ قراراً هاماً بشأن بطولة كأس الاتحاد لموسم 2024-2025

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:04 مساءً - أصدر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، قراراً هاماً، بشأن بطولة كأس الاتحاد لموسم 2024-2025.

وكانت قرعة الدور ال-64 من البطولة أقيمت قبل عدة أيام، والتي أسفرت عن مواجهة مانشستر يونايتد مع آرسنال في أبرز المواجهات.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيانه: “لن تُستخدم تقنية الفيديو في كأس الاتحاد الإنكليزي إلا من الجولة الخامسة (الدور ال-16) فصاعداً”.

وأضاف: “تم الاتفاق على استخدام تقنية الفيديو في كل مباريات الدور ال-16 مهما كان الملعب المستضيف للمباراة، وبعد هذا الدور سوف يستمر استخدام التقنية حتى النهائي في ملعب ويمبلي”.

جدير بالذكر، أن تقنية الفيديو كانت تستخدم في جميع مراحل البطولة، خلال المواسم السابقة، لكن مع وجود شرط بأن تُطبق في ملاعب أندية البريميرليج وملعب ويمبلي فقط.