نشكركم على متابعتكم خبر ياسمين عبد العزيز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي برقصها في حفل زفاف ابنة تامر أمين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:04 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص في حفل زفاف ابنة الإعلامي تامر أمين وابن الإعلامي عمرو الليثي. وقد أضاف هذا الحدث البهيج إلى سجل أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تعيش فترة نشاط فني كبير.

تفاصيل الحفل:

شهد حفل الزفاف حضورًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام، حيث حرص الفنان مصطفى قمر على إحياء الحفل وتقديم مجموعة من أجمل أغانيه. وقد لاقت وصلة رقص ياسمين عبد العزيز مع العروسين إعجاب الجمهور وتفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشاريع فنية جديدة:

إلى جانب مشاركتها في حفلات الزفاف، تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز لطرح العديد من الأعمال الفنية الجديدة، حيث تواصل تصوير مسلسل “وتقابل حبيب” المقرر عرضه في رمضان 2025. كما بدأت تصوير فيلم “زوجة رجل مش مهم” الذي يشاركها بطولته الفنان أكرم حسني.