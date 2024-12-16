الدوحة تستضيف حفل جوائز “ذا بيست”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:04 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد إقامة حفل جوائز “ذا بيست”.

وبشكل مفاجئ، قرر الفيفا إقامة الحفل، غداً الثلاثاء، في العاصمة القطرية، الدوحة، بحضور كبار الشخصيات يتقدمهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد.

ويشهد الحفل العديد من الجوائز، بالإضافة لأفضل لاعب في العالم، مثل اللاعبة الأفضل، والنادي والمدرب الأفضل، وكذلك التشكيل المثالي، وجائزة بوشكاش لأجمل هدف بتصويت الجمهور، مع ظهور جائزة جديدة تحت مُسمى “مارتا” لأفضل هدف نسائي.

ويأتي إقامة الحفل، قبل يوم واحد من موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية، الذي سيقام على استاد “لوسيل” المونديالي.