كريستيانو رونالدو يبدأ الترويج لكأس العالم 2034 في السعودية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - انضم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لحملة الترويج لبطولة كأس العالم 2034، والتي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتم منح السعودية شرف تنظيم البطولة خلال اجتماع الفيفا الأخيرة، لتكون بذلك أول دولة تستضيف الحدث العالمي بنظامه الجديد بشكل منفرد..

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حملة الترويج لبطولة كأس العالم 2034، حيث ظهر في الأغنية الرسمية للبطولة.

ونشر رونالدو، مهاجم فريق النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “X”، الأغنية الرسمية بعنوان: “يلا يلا”.