حلا الترك تفاجئ الجمهور بقرارها الجديد وسبب غيابها عن الساحة الفنية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

فاجأت النجمة الشابة حلا الترك جمهورها بقرارها المفاجئ بالابتعاد عن الساحة الفنية لفترة، وكشفت عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار. كما أعلنت عن نيتها ارتداء الحجاب، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

الغياب المفاجئ:

أعلنت حلا الترك عن سبب غيابها عن الساحة الفنية، مؤكدة أنها كانت تعمل على تطوير نفسها روحياً واقترابها من الله. كما كشفت عن وجود شخص مهم في حياتها شجعها على اتخاذ هذا القرار.

قرار ارتداء الحجاب:

فاجأت حلا الترك جمهورها بإعلانها عن نيتها ارتداء الحجاب قريبًا، وهو ما أثار إعجاب الكثيرين وتفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهور جديد:

ظهرت حلا الترك في مهرجان البحر الأحمر بإطلالة محتشمة، مما يؤكد توجهها الجديد نحو الابتعاد عن الإطلالات الجريئة.

التفاعل مع الجمهور:

تفاعل جمهور حلا الترك بشكل كبير مع خبر ارتدائها الحجاب، حيث عبر الكثيرون عن دعمهم وتقديرهم قرارها.

هذا ويمثل قرار حلا الترك بالابتعاد عن الساحة الفنية وارتداء الحجاب تحولًا كبيرًا في حياتها المهنية والشخصية. وقد أثبتت حلا قدرتها على اتخاذ قرارات صعبة والتغيير من أجل مستقبل أفضل.