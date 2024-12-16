كأس الكونفدرالية الإفريقية… موقف المجموعة الثانية بعد الجولة (3)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

بات موقف فرق المجموعة الثانية في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد مباراتي الجولة الثالثة أمس، الأحد، على النحو الآتي:

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية

الملعب المالي- مالي × ستيلينبوش- جنوب إفريقيا 2-0

نهضة بركان- المغرب × لواندا سول- أنغولا 2-0

ستيلينبوش- جنوب إفريقيا × نهضة بركان- المغرب 1-3

لواندا سول- أنغولا × الملعب المالي- مالي 1-1

لواندا سول- أنغولا × ستيلينبوش- جنوب إفريقيا 1-2

نهضة بركان- المغرب × الملعب المالي- مالي 1-0

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة (3)

1- نهضة بركان: 9 نقاط (6-1)

2- الملعب المالي: 4 نقاط (3-2)

3- ستيلينبوش: 3 نقاط (2-5)

4- لواندا سول: نقطة واحدة (1-4)