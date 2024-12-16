نشكركم على متابعتكم خبر كأس الكونفدرالية الإفريقية… موقف المجموعة الثانية بعد الجولة (3) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
بات موقف فرق المجموعة الثانية في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد مباراتي الجولة الثالثة أمس، الأحد، على النحو الآتي:
النتائج المسجلة في المجموعة الثانية
الملعب المالي- مالي × ستيلينبوش- جنوب إفريقيا 2-0
نهضة بركان- المغرب × لواندا سول- أنغولا 2-0
ستيلينبوش- جنوب إفريقيا × نهضة بركان- المغرب 1-3
لواندا سول- أنغولا × الملعب المالي- مالي 1-1
لواندا سول- أنغولا × ستيلينبوش- جنوب إفريقيا 1-2
نهضة بركان- المغرب × الملعب المالي- مالي 1-0
ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة (3)
1- نهضة بركان: 9 نقاط (6-1)
2- الملعب المالي: 4 نقاط (3-2)
3- ستيلينبوش: 3 نقاط (2-5)
4- لواندا سول: نقطة واحدة (1-4)