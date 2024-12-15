5 أطعمة تقلل تأثير الشتاء على البشرة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد فصل الشتاء من أكثر الفصول قسوة على البشرة، حيث يؤدي مزيج الطقس البارد والتدفئة الداخلية إلى جفاف الجلد وتهيجها. ويؤثر النظام الغذائي بشكل كبير على صحة البشرة، وخاصة في مواجهة تأثيرات الطقس القاسي، كما تؤكد الدكتورة كايانا إماميان، طبيبة التجميل والمديرة الطبية لمجموعة إيست مديكال غروب.

وتقول إماميان: “خلال الأشهر الباردة، يمكن للنظام الغذائي الغني بالمغذيات أن يحدث فرقاً كبيراً في صحة البشرة”. وتشير إلى وجود مجموعة من الأطعمة القوية التي يمكن أن تساعد في حماية البشرة من الجفاف، وتعزز ترطيبها، وتحسن توهجها حتى في أوقات البرد القارس.

1. الأفوكادو

توصي إماميان ببدء تناول الأفوكادو، لأنه “غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في حبس الترطيب والحفاظ على مرونة الجلد”. كما أنه يعد مصدرًا رائعًا لفيتامين E، الذي يُعد مضادًا للأكسدة ويحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة، مما يساعد في الحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة.

2. التوت

التوت من الأطعمة المهمة في فصل الشتاء، فهو يحتوي على فيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين. تقول إماميان: “تناول التوت بانتظام يساعد في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة ويحسن من إشراقة البشرة”. كما أن خصائصه المضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الاحمرار والتهيج، وهي مشكلة شائعة في الشتاء.

3. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين، غنية بأحماض أوميغا 3 التي تقلل الالتهابات وتُعزز حاجز الجلد. وتنصح إماميان بتناول الأسماك مرتين أسبوعياً للحصول على فوائدها الكثيرة للبشرة.

4. الخضراوات الورقية الداكنة

الخضراوات مثل الملفوف (الكرنب)، والسبانخ، والجرجير تعد ضرورية لصحة الجلد. فهي تحتوي على فيتامينات A وC، التي تساهم في إصلاح وتجديد خلايا البشرة. وتضيف إماميان: “فيتامين A يعزز تجديد الخلايا، ما يجعل البشرة أكثر إشراقًا، بينما يساعد فيتامين C في تحسين الكولاجين وتقليل التصبغات”.

5. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، هي مصادر غنية بفيتامين E والزنك والأحماض الدهنية الأساسية. وتساعد هذه المكونات في تهدئة البشرة الجافة والمتهيجة، وتحسين مرونتها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لدعم صحة البشرة خلال فصل الشتاء.

من خلال إضافة هذه الأطعمة المغذية إلى النظام الغذائي، يمكن تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التأثيرات السلبية للطقس البارد، مما يساعد في الحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة طوال فصل الشتاء.