الكشف عن آخر تطورات مستقبل فلوريان فيرتز

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تطور جديد بمستقبل الدولي الألماني، فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، حامل لقب البوندسليجا.

فيرتز يحظى باهتمام كبير من عدة أندية لعل أبرزها بايرن ميونخ، ريال مدريد ومانشستر سيتي، علماً أنه يرتبط بعقد مع ليفركوزن، حتى 2027.

ووفقاً لما كشفته صحيفة “كيكر” الألمانية، فإن فلوريان فيرتز يفكر بالاستمرار مع ليفركوزن وتمديد عقده مع الفريق.

وأشارت الصحيفة، أن مستقبل النجم الألماني ليس مرتبطاً باستمرار المدرب، تشابي ألونسو، التي تشير تقارير عديدة، لرحيله لصفوف ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن باير ليفركوزن قادر على تحمل تكلفة تجديد عقد فلوريان فيرتز، مستفيداً من مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وشارك فيرتز، خلال الموسم الحالي، في 24 مباراة مع باير ليفركوزن بجميع المسابقات، حيث أحرز 11 هدفاً وقام بصناعة 5 أهداف.