مرض خطير قد يسبب تساقط شعرك.. ما أعراضه؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد مرض بيدرا من الأمراض التي تصيب الشعر وقد تظهر أعراضه بشكل واضح، مما يستدعي استشارة طبية سريعة لتجنب تفاقم المشكلة، خاصة في حالة الأطفال.

مرض بيدرا، المعروف أيضًا بالبيصرة، هو عدوى فطرية تصيب الشعر، وتحديدًا في منطقة الجذور. وتسبب هذه العدوى ظهور عقد صغيرة وصلبة ملتصقة بجذور الشعر، التي يمكن أن تكون إما سوداء أو بيضاء.

تظهر عدة أعراض عند الإصابة بمرض بيدرا، من أبرزها:

– وجود عقد صلبة على الشعر، تكون إما سوداء أو بيضاء.

– حكة شديدة في المنطقة المصابة بفروة الرأس.

– تساقط الشعر في بعض الحالات.

من المهم علاج مرض بيدرا تحت إشراف طبي لتسريع الشفاء والحد من خطر حدوث مضاعفات. وتتضمن طرق العلاج ما يلي

– استخدام أدوية مضادة للفطريات سواء موضعية أو فموية لعلاج العدوى.

– إزالة العقد يدويًا باستخدام أدوات خاصة تحت إشراف الطبيب.

– استخدام شامبو مضاد للفطريات لضمان القضاء التام على العدوى.

يجب التعامل مع هذا المرض بحذر لتفادي أي مشاكل صحية إضافية وضمان الحفاظ على صحة الشعر.