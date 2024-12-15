المبعوث الأممي إلى سوريا : العملية السياسية يجب أن يقودها السوريون بأنفسهم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأحد، أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تكون شاملة وتقودها الأطراف السورية بشكل كامل.

وقال بيدرسون لدى وصوله إلى العاصمة دمشق: “نحن على تواصل مع جميع فئات الشعب السوري، وندعو إلى تجنب أي عمليات انتقامية في البلاد”.

كما أكد بيدرسون على أهمية بدء مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان توفير الأمن لها، متمنياً أن تنتهي العقوبات على سوريا في أقرب وقت، وأن تبدأ عملية التعافي في البلاد قريباً.