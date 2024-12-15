7 كتب شقت طريق المستقبل: روايات خيال علمي تنبأت بالواقع

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

لطالما كان الخيال العلمي نافذةً نطل منها على المستقبل، حيث يتجول الكتاب والأدباء في عوالم تخيلية يصورون فيها تقنيات واختراعات قد تبدو مستحيلة في وقتنا الحاضر، ولكنها قد تصبح حقيقة واقعة في المستقبل. دعونا نستكشف سويًا بعضًا من هذه الروايات التي لا تزال تدهشنا بمدى دقتها في التنبؤ بالمستقبل.

رغم صدورها عام 1949، إلا أن رواية “1984” لجورج أورويل لا تزال تحظى بأهمية كبيرة. تصور الرواية عالماً مستقبليًا ديكتاتوريًا يراقب فيه الحكام كل تحركات المواطنين، ويستخدمون التكنولوجيا للسيطرة على الأفكار والمعتقدات. العديد من مفاهيم الرواية مثل المراقبة الشاملة والمعلومات المضللة أصبحت واقعًا نعيشه اليوم.

تقدم هذه الرواية صورة لمجتمع مثالي ظاهريًا، ولكنه قائم على التلاعب بالجينات والتحكم في السلوك البشري. رغم أنها كتبت في الثلاثينيات من القرن الماضي، إلا أنها تتناول قضايا معاصرة مثل الهندسة الوراثية والاستنساخ.

تدور أحداث هذه الرواية حول عالم يكتشف طريقة لجعل نفسه غير مرئي، مما يجعله يعيش تجارب غريبة ومؤلمة. الرواية تتطرق إلى قضايا الأخلاقيات العلمية وتأثير التكنولوجيا على الإنسان.

آيزاك أسيموف هو أحد أبرز كتاب الخيال العلمي، وقد وضع قوانين للروبوتات أصبحت مرجعًا في هذا المجال. رواياته تتناول التفاعل بين البشر والروبوتات، وتتناول قضايا مثل الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات التعامل مع الآلات الذكية.

رغم كونها رواية مغامرات، إلا أن “رحلة إلى مركز الأرض” لجول فيرن قدمت تصورات علمية مثيرة للاهتمام حول باطن الأرض. الرواية ألهمت العديد من المستكشفين والعلماء.

تروي هذه الرواية قصة غزو كوكب الأرض من قبل المريخيين. رغم أنها كتبت في القرن التاسع عشر، إلا أنها لا تزال تحظى بشعبية كبيرة وتعتبر من الكلاسيكيات في أدب الخيال العلمي.

تدور أحداث سلسلة “كثيب” في مستقبل بعيد، حيث يتنافس البشر على السيطرة على كوكب صحراوي غني بمادة ثمينة. الرواية تتناول قضايا بيئية وسياسية واجتماعية معقدة.