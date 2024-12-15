خيسوس كاساس يكشف طموح العراق في بطولة “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - كشف الإسباني، خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، عن طموح أسود الرافدين في بطولة كأس الخليج العربي المقبلة.

وتقام بطولة “خليجي 26” في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي، حتى 3 يناير/كانون الثاني 2025.

ويتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الثانية والتي تضم السعودية، اليمن والبحرين.

وقال كاساس في تصريحات لصحيفة “الرياضية” السعودية: “سنحاول تقديم أفضل ما لدينا من أجل الحصول على فرصة للاحتفاظ باللقب، لكن جميع الفرق تبدأ البطولة بالهدف نفسه”.

وأوضح: “أصعب شيء في بطولة خليجي 26، هي أن البطولة قصيرة جداً، وأي شيء قد يخرجك منها، يمكن أن تقدم مباراة رائعة، ولكن تقدم 5 دقائق سيئة، كافية ليتم إخراجك من المنافسات”.

وعن مجموعة العراق، أضاف كاساس: “في مجموعتنا هناك تكافؤ كبير بيننا وبين السعودية والبحرين، لكن اليمن يستطيع تحقيق المفاجأة في بعض المباريات، لأنهم ينافسون بشكل جيد للغاية”.

وتحدث كاساس عن تطور الرياضة في السعودية، قائلاً: “لقد زرت السعودية مرتين عندما كنت مع المنتخب الإسباني لمشاهدة كأس السوبر الإسباني، وتمكنت من رؤية الهياكل والتنظيم الاستثنائي، لقد كان التطور في الأعوام الأخيرة كبير جداً، ومن الواضح أنها إحدى الدول الرائدة في الاتحاد الآسيوي”.

وختم: “استقطاب نجوم العالم إلى الدوري السعودي سيؤدي إلى تقديم اللاعبين بشكل أفضل في دوري روشن، وسيتعين على اللاعبين المحليين رفع مستواهم، وسيستفيد المنتخب الوطني من هذا التقدم”.