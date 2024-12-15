الكولوجو: ليمور الطيران الغامض.. أسرار حيوان الأشجار الطائر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

في أعماق غابات جنوب شرق آسيا، يعيش كائن غريب يجمع بين الغموض والدهشة، إنه حيوان الكولوجو، المعروف أيضًا بـ “ليمور الطيران”. يعتبر الكولوجو من أكثر الثدييات التي تتميز بقدرتها على الانزلاق لمسافات طويلة بين الأشجار، مما جعله محط أنظار العلماء والمهتمين بعالم الحيوان.

الكولوجو ليس ليمورًا حقيقيًا، ولكنه ينتمي إلى مجموعة شقيقة للرئيسيات. يتميز بجسم صغير ورأس كبير وعينان واسعتان تعكسان قدرته على الرؤية في الليل. أهم ما يميزه هي الأغشية الجلدية التي تمتد بين أطرافه الأمامية والخلفية، والتي تساعده على الانزلاق من شجرة إلى أخرى.

يعيش الكولوجو بشكل رئيسي في غابات جنوب شرق آسيا، مثل بورنيو وسومطرة والفلبين. يفضل العيش في المناطق الاستوائية حيث تتوفر الأشجار الكثيفة التي توفر له الغذاء والمأوى.

النظام الغذائي: يتغذى الكولوجو بشكل أساسي على الأوراق والفواكه والزهور.

السلوك: حيوان ليلي بطبيعته، يقضي معظم وقته في الأشجار. يستخدم حواسه الحادة للعثور على الطعام وتجنب الأعداء.

التكاثر: تلد أنثى الكولوجو صغيراً واحداً في كل مرة، وترعاه حتى يصبح قادراً على العناية بنفسه.

دور بيئي: يلعب الكولوجو دورًا هامًا في النظام البيئي للغابات المطيرة، حيث يساهم في توزيع البذور ويساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

رمز للحفاظ على البيئة: يعتبر الكولوجو رمزًا للحفاظ على الغابات المطيرة، حيث يواجه تهديدات كبيرة بسبب فقدان الموائل والتجارة غير المشروعة.

صعوبة الدراسة: يعيش الكولوجو في بيئة صعبة تجعل من الصعب دراسة سلوكه وعاداته.

التهديدات التي يواجهها: يواجه الكولوجو تهديدات كبيرة من الصيد الجائر وفقدان الموائل، مما يجعله حيوانًا مهددًا بالانقراض.