معلومات هامة حول سكري الحمل.. تعرف عليها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - ما هو سكري الحمل؟

سكري الحمل هو نوع من السكري يظهر خلال فترة الحمل ويختفي عادة بعد الولادة. يحدث هذا النوع من السكري عندما لا يستطيع جسم المرأة الحامل إنتاج كمية كافية من الأنسولين لمواجهة زيادة مستوى السكر في الدم الناتجة عن التغيرات الهرمونية خلال الحمل. ورغم أن سكري الحمل قد يسبب القلق للكثير من النساء، إلا أنه يمكن السيطرة عليه بنجاح من خلال التوعية والعناية الصحية الجيدة.

أعراض سكري الحمل

من المهم ملاحظة أن أعراض سكري الحمل قد تكون مشابهة لأعراض الحمل العادية، لذا من الضروري متابعة الطبيب لإجراء الفحوصات المناسبة. تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً ما يلي:

العطش الشديد والجفاف.

التبول المتكرر.

التعب والضعف العام.

الإصابة بالعدوى بشكل متكرر، خاصة في الجلد والمثانة.

أسباب سكري الحمل

العوامل التالية تساهم في زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري.

زيادة الوزن قبل الحمل.

العمر؛ حيث أن النساء الأكبر من 25 سنة أكثر عرضة للإصابة.

تعرض المرأة لسكر الحمل في حمل سابق.

تشخيص سكري الحمل

يُشخص سكري الحمل غالبًا من خلال فحص يسمى اختبار تحمل الجلوكوز الفموي (OGTT)، والذي يُجرى عادة بين الأسبوع 24 و28 من الحمل. يتضمن الفحص قياس مستويات السكر في الدم قبل وبعد تناول مشروب غني بالجلوكوز.

كيفية إدارة سكري الحمل

التغذية السليمة

يجب على المرأة الحامل المصابة بسكري الحمل أن تلتزم بنظام غذائي صحي ومتوازن يركز على:

تناول كميات معتدلة من الكربوهيدرات.

الاعتماد على الألياف في الوجبات.

تجنب السكريات المضافة.

ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين. يُنصح بالاستمرار في ممارسة التمارين البدنية المنخفضة التأثير مثل المشي أو السباحة.

مراقبة مستويات السكر في الدم

من الضروري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام للتأكد من بقائها ضمن النطاق الصحي. هذا يساعد في تعديل الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية إذا لزم الأمر.

الخاتمة

سكري الحمل يمثل تحديًا كبيرًا للعديد من النساء، لكنه يمكن أن يُدار بفعالية من خلال الالتزام بالإرشادات الطبية، الحفاظ على نمط حياة صحي، والمتابعة الدورية مع فريق الرعاية الصحية. باتباع هذه الخطوات بعناية، يمكن للنساء الحوامل التمتع بحمل آمن وصحي وتقليل أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن سكري الحمل.