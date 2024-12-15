لماذا نشعر بالنعاس بعد شرب القهوة؟ دليل شامل للأسباب والحلول

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تشرب القهوة لزيادة نشاطك وتركيزك، ولكنك تجد نفسك تشعر بالنعاس بعد فترة قصيرة؟ هذه المشكلة شائعة أكثر مما تعتقد، وقد يكون لها عدة أسباب. في هذا المقال، سنستعرض الأسباب الرئيسية للشعور بالنعاس بعد شرب القهوة، وكيفية التعامل مع هذه المشكلة لتحسين نومك ونشاطك.

الأسباب الرئيسية للشعور بالنعاس بعد شرب القهوة:

الكافيين يعمل كمنبه مؤقت، ولكن عندما يزول تأثيره، قد تشعر بتعب أكبر مما كنت عليه قبل شربه. هذا التأثير يعرف بـ “ارتداد الكافيين”، حيث يشعر الجسم بـ “الانهيار” بعد فترة من التحفيز.

إذا كنت تعاني من إرهاق مزمن، فإن القهوة قد لا تكون الحل الأمثل. قد يؤدي الإرهاق إلى تباين في استجابة الجسم للكافيين، مما يجعلك تشعر بالنعاس بدلاً من النشاط.

إذا كنت تعاني من اضطرابات نوم مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم، فإن القهوة قد تزيد من سوء هذه المشاكل. قد يؤدي اضطراب النوم إلى الشعور بالنعاس طوال اليوم، حتى بعد شرب القهوة.

الكافيين مدر للبول، مما قد يؤدي إلى الجفاف. والجفاف يمكن أن يسبب الشعور بالتعب والنعاس.

إذا كنت تشرب القهوة على معدة فارغة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض سكر الدم بشكل مفاجئ، مما يسبب الشعور بالتعب والنعاس.

مع الاستخدام المتكرر للكافيين، قد يحتاج الجسم إلى جرعات أكبر للحصول على نفس التأثير، مما يؤدي إلى التعود وتقليل فعاليته.