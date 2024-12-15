علماء صينيون يكشفون عن سلاح جديد للبكتيريا يحارب الفيروسات

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حقق علماء صينيون إنجازاً علمياً مهماً قد يغير فهمنا لكيفية حماية الكائنات الحية الدقيقة نفسها من الأمراض. فقد اكتشفوا آلية دفاعية جديدة تستخدمها البكتيريا لمقاومة الفيروسات التي تصيبها، وهي الفيروسات التي تعرف بـ”العاثيات”.

وأوضحت جامعة الصين للصيدلة أن هذه الآلية الدفاعية تعتمد على نظام بيولوجي داخل البكتيريا يسمح لها بتدمير المادة الوراثية للفيروسات المهاجمة، وبالتالي منعها من التكاثر داخل الخلية البكتيرية.

وقالت الباحثة تشن مي رونغ إن هذا الاكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لتطوير أدوية مضادة للفيروسات، حيث يمكن الاستفادة من هذه الآلية الطبيعية في تصميم علاجات جديدة للأمراض الفيروسية التي تصيب الإنسان.

العاثيات هي فيروسات صغيرة جداً تصيب البكتيريا فقط، وتعتبر من أكثر الكائنات الحية وفرة على الأرض. وعلى الرغم من صغر حجمها، تلعب العاثيات دوراً هاماً في التوازن البيئي، حيث تساعد على تنظيم أعداد البكتيريا في الطبيعة.