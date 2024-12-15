حساء العدس: أفضل محارب لنزلات البرد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - فوائد حساء العدس لصحة الجسم

لطالما كان حساء العدس جزءًا لا يتجزأ من المائدة الشرقية، حيث يحمل في طياته العديد من الفوائد الصحية التي تجعله الطعام المثالي لمحاربة نزلات البرد. فالعدس مصدر غني بالبروتينات النباتية والفيتامينات والمعادن اللازمة لتعزيز الجهاز المناعي، مما يجعل منه وجبة مثالية في فصل الشتاء.

تقوية الجهاز المناعي

العدس يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لتقوية الجهاز المناعي، مثل الحديد والفسفور والمغنيسيوم. هذه العناصر تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الخلايا المناعية ومكافحة العدوى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الألياف الغذائية الموجودة في العدس تساعد على تحسين صحة الأمعاء، مما يدعم وظيفة الجهاز المناعي بشكل عام.

تعزيز صحة القلب

بفضل غِناه بالألياف، فإن حساء العدس يساهم في تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما يحتوي العدس على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الأوعية الدموية من الأضرار المؤكسدة.

مصدر ممتاز للبروتين النباتي

تناول حساء العدس يُعتبر بديلاً جيدًا للحصول على البروتين لمن يفضلون الابتعاد عن اللحوم. البروتين الموجود في العدس يساعد في بناء العضلات واستعادة الأنسجة الحيوية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للنباتيين والرياضيين.

مكونات حساء العدس

لتحضير حساء العدس بسهولة في المنزل، إليك المكونات التي ستحتاجها:

كوب من العدس الأحمر.

حبة بصل مفرومة.

2 حبة جزر مقطعة.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

4 أكواب من الماء أو المرق.

طريقة التحضير

تحضير حساء العدس لا يحتاج إلى الكثير من المجهود. يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. في قدر كبير، قم بقلي البصل والثوم في قليل من الزيت حتى يذبلا.

2. أضف الجزر وقلّبهم لمدة دقيقتين.

3. أضف العدس، الكمون، والكركم، ثم الملح والفلفل.

4. أضف الماء أو المرق واترك المكونات تغلي.

5. اترك الحساء ينضج على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح العدس طريًا.

6. باستخدام الخلاط اليدوي، اهرس الحساء حتى يصبح ناعمًا.

استمتع بفوائد حساء العدس

يُمكنك تقديم حساء العدس اللذيذ مع قطع من الخبز المحمص أو إضافته إلى وجبتك المفضلة كطبق جانبي مُغذي. كن واثقًا أن تناول هذا الحساء سيزود جسمك بالدفء والمواد المغذية خلال أيام البرد القارسة. استمتع بهذه الوجبة الصحية واحتفظ بجسمك بصحة جيدة طوال فصل الشتاء.