الدوري الهولندي (16): أجاكس يلاقي المير سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلتقي أوتريخت مع إيجلز الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة، وأنشخيده مع غرونينغن الساعة 16:30، ونيميغن مع سبارتا روتردام بنفس التوقيت، وأجاكس أمستردام مع المير سيتي الساعة 18:45، وناك بريدا مع الكمار الساعة 22:00.

النتائج المسجلة في الجولة (16)

هيرينفين × آيندهوفن 1-0

زفوله × فليليم 0-1

فورتانا سيتارد × فالفيك 3-2

فينورد روتردام × هيراكليس 5-2

ترتيب فرق المقدمة

1- آيندهوفن: 42 نقطة

2- فينورد روتردام: 35 نقطة

3- أوتريخت: 35 نقطة

4- أجاكس أمستردام: 33 نقطة

5- أنشخيده: 28 نقطة