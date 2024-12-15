نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي (16): أجاكس يلاقي المير سيتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلتقي أوتريخت مع إيجلز الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة، وأنشخيده مع غرونينغن الساعة 16:30، ونيميغن مع سبارتا روتردام بنفس التوقيت، وأجاكس أمستردام مع المير سيتي الساعة 18:45، وناك بريدا مع الكمار الساعة 22:00.
النتائج المسجلة في الجولة (16)
هيرينفين × آيندهوفن 1-0
زفوله × فليليم 0-1
فورتانا سيتارد × فالفيك 3-2
فينورد روتردام × هيراكليس 5-2
ترتيب فرق المقدمة
1- آيندهوفن: 42 نقطة
2- فينورد روتردام: 35 نقطة
3- أوتريخت: 35 نقطة
4- أجاكس أمستردام: 33 نقطة
5- أنشخيده: 28 نقطة