الدوري الفرنسي (15): سان جيرمان يستقبل ليون

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلتقي مونبلييه مع نيس الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولوهافر مع ستراسبورغ الساعة 19:00، وبنفس التوقيت يلعب رين مع أنجيه، وستاد بريست مع نانت، فيما يلعب باريس سان جيرمان مع ليون الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (15)

تولوز × سانت إيتيان 2-1

مارسيليا × ليل 1-1

أوكسير × لانس 2-2

ستاد ريمس × موناكو 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 34 نقطة

2- مارسيليا: 30 نقطة

3- موناكو: 30 نقطة

4- ليل: 27 نقطة

5- ليون: 25 نقطة