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الدوري الفرنسي (15): سان جيرمان يستقبل ليون

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلتقي مونبلييه مع نيس الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولوهافر مع ستراسبورغ الساعة 19:00، وبنفس التوقيت يلعب رين مع أنجيه، وستاد بريست مع نانت، فيما يلعب باريس سان جيرمان مع ليون الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (15)
تولوز × سانت إيتيان 2-1
مارسيليا × ليل 1-1
أوكسير × لانس 2-2
ستاد ريمس × موناكو 0-0

ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 34 نقطة
2- مارسيليا: 30 نقطة
3- موناكو: 30 نقطة
4- ليل: 27 نقطة
5- ليون: 25 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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