نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (15): سان جيرمان يستقبل ليون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلتقي مونبلييه مع نيس الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولوهافر مع ستراسبورغ الساعة 19:00، وبنفس التوقيت يلعب رين مع أنجيه، وستاد بريست مع نانت، فيما يلعب باريس سان جيرمان مع ليون الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (15)
تولوز × سانت إيتيان 2-1
مارسيليا × ليل 1-1
أوكسير × لانس 2-2
ستاد ريمس × موناكو 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 34 نقطة
2- مارسيليا: 30 نقطة
3- موناكو: 30 نقطة
4- ليل: 27 نقطة
5- ليون: 25 نقطة