تايلور سويفت تحتفل بعيد ميلادها الـ35 مع الأطفال في المستشفى

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - في بادرة إنسانية مؤثرة، قامت النجمة العالمية تايلور سويفت بزيارة مستشفى “ميرسي للأطفال” في مدينة كانساس بولاية ميسوري، وذلك عشية احتفالها بعيد ميلادها الخامس والثلاثين.

رافقها في هذه الزيارة حبيبها، لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، حيث التقت تايلور بالمرضى والموظفين، بالإضافة إلى الكلاب المدربة خصيصًا للمستشفى. وقد لاقت الزيارة ترحيبًا كبيرًا من الجميع، حيث أعربت عائلات المرضى عن شكرها للفرحة التي أدخلتها على قلوب أطفالهم.

شاركت أنيتا بيلت، جدة أحد المرضى، تجربتها عبر منشور على فيسبوك، حيث كتبت: “شكرًا لتايلور على إسعاد رايلي اليوم! كانت طريقة رائعة لخلق ذكرى لا تُنسى”.

كما عبرت والدة طفلة مريضة تدعى بايلي، التي تبلغ من العمر 11 عامًا، عن سعادتها قائلة: “كانت مفاجأة رائعة وغير متوقعة، لقد اكتسبنا الكثير من الاحترام لتايلور”.

وأشاد موظفو المستشفى بهذه الزيارة، حيث شاركت ممرضة صورة لتايلور على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلقت مازحة: “لم أكن أتوقع لقاء تايلور سويفت اليوم”.

تأتي هذه اللفتة الإنسانية من سويفت بعد أيام من إعلانها عن تقديم مكافآت بلغت 197 مليون دولار.