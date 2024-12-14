للعام الثاني على التوالي، تُعتبر مذكرات الأمير هاري “Spare” الأكثر تداولاً لعام 2024

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - وفقاً لموقع “We Buy Books”، حصل الكتاب على لقب السيرة الذاتية الأكثر مبيعاً بعد أن تم شراء 567 نسخة منه هذا العام، مما يدل على زيادة في اهتمام القراء به مقارنة بالعام الماضي.

أثار كتاب “Spare”، الذي صدر في يناير 2023، جدلاً واسعاً بسبب التصريحات المثيرة التي تضمنها حول العائلة المالكة، بما في ذلك مزاعم عن خلافات مع الأمير ويليام والملك تشارلز.

على الرغم من النجاح التجاري الكبير الذي حققه الكتاب عند صدوره، فإن تصنيفه كأكثر الكتب تداولاً يشير إلى تراجع شعبيته لدى بعض القراء.

تم إصدار نسخة ورقية من الكتاب في أكتوبر 2024 دون إضافة أي فصول جديدة، مما أثار استغراب البعض الذين كانوا يتوقعون تحديثات تعكس الأحداث التي وقعت منذ نشر النسخة الأصلية.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الأمير هاري وعائلته الملكية، وخاصة والده وشقيقه الأمير ويليام، لا تزال متوترة، ويُعتقد أن آخر تواصل بين الأخوين كان خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.

ورغم الانتقادات، لم يقم الأمير هاري بأي ترويج لإصدار النسخة الجديدة من الكتاب.