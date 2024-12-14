علامات تحذيرية تشير إلى بداية الزهايمر: الاكتئاب والسمنة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - كشف الدكتور دانييل أمين، الطبيب النفسي المعتمد والباحث في تصوير الدماغ في ولاية كاليفورنيا، عن أربع علامات تحذيرية قد تشير إلى المراحل المبكرة لمرض الزهايمر.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، أوضح أمين أن المرض قد يبدأ في الدماغ قبل عقود من ظهور الأعراض.

**العلامات التحذيرية الأربعة:**

1. **ضعف الذاكرة**

يُعتبر تراجع القدرة على تذكر الأحداث الأخيرة أو التفاصيل اليومية بشكل ملحوظ من أوائل مؤشرات الزهايمر. ويُعزى ذلك إلى تأثر منطقة الحُصين، المسؤولة عن تكوين الذكريات الجديدة.

2. **ضعف الحكم وزيادة الاندفاع**

تحدث تغييرات في الفصوص الجبهية المسؤولة عن التفكير واتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى صعوبة في إدارة الشؤون المالية، وحل المشكلات اليومية، وفهم المخاطر.

3. **قصر فترة الانتباه**

يعاني الأشخاص المصابون بالزهايمر من انخفاض القدرة على التركيز أو متابعة المهام، وهو مؤشر قد يظهر في المراحل المبكرة.

4. **سوء الحالة المزاجية**

أظهرت الدراسات أن نصف مرضى الزهايمر يعانون من الاكتئاب، بالإضافة إلى الانفعالات والتقلبات المزاجية التي تتفاقم مع تأثر المناطق المسؤولة عن تنظيم المشاعر.