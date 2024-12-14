الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 15-12-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وانخفاضاً في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والاتربة على اليابسة، وحركتها جنوبية غربية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.