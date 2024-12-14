اضطرابات الأكل لدى المراهقين: تهديد صامت للصحة النفسية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تعتبر اضطرابات الأكل من المشكلات الصحية النفسية الخطيرة التي تؤثر على المراهقين بشكل خاص. تتميز هذه الاضطرابات بعلاقة غير صحية مع الطعام، وتؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة الجسدية والنفسية.

ما هي اضطرابات الأكل؟

اضطرابات الأكل هي مجموعة من الأمراض النفسية التي تتسبب في اضطرابات في تناول الطعام وسلوكيات غير صحية مرتبطة بالطعام والوزن. من أشهر أنواع اضطرابات الأكل:

فقدان الشهية العصبي: يتميز بالرغبة الشديدة في إنقاص الوزن، وتجنب الطعام، والخوف المفرط من زيادة الوزن.

الشره المرضي: يتميز بالإفراط في تناول الطعام في فترات قصيرة، والشعور بالذنب والخجل بعد ذلك، وغالبًا ما يتبعه سلوكيات تعويضية مثل التقيؤ أو الإفراط في ممارسة الرياضة.

اضطراب نهم الطعام: يتميز بتناول كميات كبيرة من الطعام في وقت قصير، والشعور بفقدان السيطرة على الأكل.

أسباب اضطرابات الأكل:

تتعدد أسباب اضطرابات الأكل، وتشمل عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية، مثل:

العوامل الوراثية: وجود تاريخ عائلي من اضطرابات الأكل أو الاكتئاب.

الضغوط النفسية: التعرض للتنمر، أو المشاكل العائلية، أو الضغط الأكاديمي.

صورة الجسم: الرغبة في تحقيق صورة مثالية للجسم، والتأثر بصور النماذج والمشاهير.

وسائل الإعلام: ترويج وسائل الإعلام لصور غير واقعية للجسم المثالي.

الرياضة التنافسية: الضغط لتحقيق أداء عالٍ في الرياضات التي تتطلب الحفاظ على وزن معين.

أعراض اضطرابات الأكل:

التغيرات في الوزن: فقدان الوزن بشكل كبير أو زيادة مفاجئة في الوزن.

التغيرات في عادات الأكل: فقدان الشهية، الإفراط في الأكل، التقيؤ المتعمد، استخدام الملينات.

الانشغال بالطعام والوزن: التفكير المستمر في الطعام والوزن، وعد السعرات الحرارية.

التغيرات المزاجية: الشعور بالاكتئاب، القلق، العزلة الاجتماعية.

مشاكل جسدية: اضطرابات في الدورة الشهرية، ضعف العظام، مشاكل في القلب.

كيف تساعد مراهقك؟

التحدث بصراحة: شجع مراهقك على التحدث عن مشاعره ومخاوفه.

التعرف على العلامات التحذيرية: انتبه إلى أي تغييرات في سلوك مراهقك أو عاداته الغذائية.

طلب المساعدة المهنية: لا تتردد في طلب المساعدة من متخصص في الصحة النفسية.

بناء بيئة داعمة: قدم الدعم والحب لمراهقك، وشجعه على قبول نفسه كما هو.

الوقاية من اضطرابات الأكل:

تعزيز صورة الجسم الإيجابية: شجع مراهقك على قبول جسده وتقدير قيمته.

تجنب المقارنات: شجع مراهقك على تجنب مقارنة نفسه بالآخرين.

تغذية صحية ومتوازنة: شجع مراهقك على تناول وجبات صحية ومتوازنة.

ممارسة الرياضة بانتظام: شجع مراهقك على ممارسة الرياضة كجزء من نمط حياة صحي.