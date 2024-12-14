التعادل يحسم موقعة ليفربول وفولهام

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مباراة ليفربول ونظيره فولهام، مساء اليوم، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنكليزي.

هدفي الريدز حملا توقيع كلاً من كودي جاكبو (د47)، وديوجو جوتا (د86)، فيما سجل لفولهام كلاً من أندرياس بيريرا (د11) وروديجو مونيز (د76).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد ليفربول إلى 36 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام تشيلسي، فيما رفع فولهام رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– آرسنال × إيفرتون 0-0.

– نيوكاسل × ليستر سيتي 4-0.

– وولفرهامبتون × إبسويتش تاون 1-2.