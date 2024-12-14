أساطير الطرب تسحر الكويت في ليلة لا تُنسى

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

شهدت سماء الكويت ليلة من النجومية والطرب الأصيل، حيث احتشد الجمهور في حفل “أساطير الطرب” الذي أقيم ضمن فعاليات “موسم الكويت”. جمع الحفل نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي في ليلة واحدة، لتكون ذكرى لا تُمحى في ذاكرة محبي الموسيقى.

بهاء سلطان يفتتح الحفل بأداء مبهر

افتتح الفنان بهاء سلطان الحفل بباقة متنوعة من أغانيه التي جمعت بين القديم والجديد، مما أثار حماس الجمهور منذ البداية. وقدّم باقة من أبرز أغانيه مثل “معلمين”، “الواد قلبه بيوجعه”، “بالراحة شوية علينا”، “قولي”، “تعالى أدلعك”، و”أنا مصمم”.

أحمد سعد يسحر الجمهور بأغانيه الرومانسية

تلاه الفنان أحمد سعد الذي قدم مجموعة مميزة من أغانيه الرومانسية والحماسية، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. ومن أبرز الأغاني التي قدمها: “سكوت سكوت”، “اليوم الحلو”، “وسع وسع”، “سيرينا يا دنيا”، “سبب فرحتي”، و”عليكي عيون”. كما قدم باقة أخرى من الأغاني التي أثارت حماس الجمهور مثل “أتدري الفرحة كم صوت”، “بحبك يا صاحبي”، “نفسك ترجع”، “كلامي انتهى”، “اختياراتي”، “يا عراف”، و”يا ليالي”.

آدم يختتم الحفل بأجواء رومانسية

اختتم الفنان آدم الحفل بصوته الدافئ وأغانيه الرومانسية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور. وقدّم مجموعة من أجمل أغانيه مثل “خلصت الحكاية”، “كيفك أنت”، “على بالي”.

نجاح ساحق لحفل أساطير الطرب

حقق حفل “أساطير الطرب” نجاحًا ساحقًا، حيث قدم ليلة من الطرب الأصيل والذكريات الجميلة للجمهور الكويتي. وقد أثبت الفنانون الثلاثة قدرتهم على إسعاد الجمهور وتقديم أمسية غنائية لا تُنسى.