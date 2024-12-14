أندر سلالات الخيول في العالم: كنوز طبيعية مهددة بالانقراض

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

تعتبر الخيول من أرقى الحيوانات وأكثرها أناقة، وقد ارتبطت بالإنسان منذ آلاف السنين. وعلى مر العصور، تم تطوير سلالات عديدة من الخيول، لكل منها خصائص فريدة تميزها عن غيرها. ومع ذلك، هناك بعض السلالات التي باتت مهددة بالانقراض بسبب عوامل مختلفة مثل التغيرات المناخية، التهجين، والأمراض. في هذا المقال، سنتعرف على بعض أندر سلالات الخيول في العالم، ونجمع بين جمال هذه المخلوقات ونبذة عن التحديات التي تواجهها.

يعتبر الحصان العربي من أقدم وأنقى سلالات الخيول في العالم. يتميز بجماله الفريد وقوته وسرعته، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير العديد من السلالات الأخرى. ومع ذلك، فإن أعداد الحصان العربي الأصيل آخذة في التناقص بسبب التهجين والتغيرات في نمط الحياة البدوي.

يعود أصل الخيل البربري إلى شمال إفريقيا، ويتميز بقوته وتحمله للظروف القاسية. يشتهر هذا السلالة بلونه الأسود اللامع وعيونه الكبيرة. ومع ذلك، فإن الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة أدت إلى انخفاض أعداد الخيل البربري.

يتكيف الخيل الأيسلندي بشكل مثالي مع الظروف المناخية القاسية في أيسلندا. يتميز هذا السلالة بقصر قامته وقوته، وقدرته على المشي بخمسة أضلاع. يواجه الخيل الأيسلندي تهديدات بسبب التغيرات المناخية وتزايد أعداد السياح.

يعيش حصان اكسبمور في البرية في منطقة اكسبمور في جنوب غرب إنجلترا. يتميز هذا السلالة بلونه البني الداكن أو الأسود، وقدرته على العيش في بيئات قاسية. يواجه حصان اكسبمور تهديدات بسبب تزايد التنمية العمرانية وتغير استخدام الأراضي.

يعيش حصان كامارج في منطقة كامارج في جنوب فرنسا، ويتميز بلونه الأسود أو الرمادي الداكن. يستخدم هذا السلالة في رعي الأغنام وحراسة الماشية. يواجه حصان كامارج تهديدات بسبب التغيرات في أنماط الزراعة والسياحة.