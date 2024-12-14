جيمي فوكس يثير ضجة بتصريحات عن العلاقات العرقية في برنامجه الجديد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثار الممثل الأمريكي جيمي فوكس جدلاً واسعًا بتصريحاته المثيرة للجدل حول العلاقات العرقية في برنامجه الخاص الجديد على نتفليكس. حيث صرح فوكس أنه “شفي” من علاقاته بالنساء البيض وقرر العودة إلى “الجانب الأسود من المدينة”.

تفاصيل التصريحات المثيرة للجدل:

في برنامجه، جلس فوكس عند البيانو وغنى أغنية صريحة يقول فيها أنه أنهى علاقاته بالنساء البيض، مفضلًا العلاقات مع النساء السود. وأضاف تصريحات أخرى تتضمن هجوماً على بعض العادات الثقافية المرتبطة بالنساء البيض.

خلفية تصريحات فوكس:

تزامنت هذه التصريحات مع كشف فوكس عن إصابته بجلطة دماغية ناجمة عن نزيف في الدماغ، مما أدى إلى فقدانه الذاكرة لمدة 20 يومًا. وقد أثار هذا الأمر قلقًا كبيرًا لدى جمهوره ومحبيه.

ردود الأفعال على تصريحات فوكس:

أثارت تصريحات فوكس موجة من الانتقادات والتعليقات المتباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي حين دافع البعض عن حقه في التعبير عن رأيه، اعتبر آخرون أن تصريحاته عنصرية وتمييزية.

تاريخ العلاقات العاطفية لجيمي فوكس:

يمتلك جيمي فوكس تاريخًا عاطفيًا حافلاً، حيث ارتبط بعدة نساء من مختلف الأعراق. وقد أشار في برنامجه إلى بعض هذه العلاقات، مؤكداً على رغبته في التركيز على العلاقات مع النساء السود.