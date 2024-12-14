رازوفيتش: من المهم إنهاء 2024 بنتيجة إيجابية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - يرى فوك رازوفيتش، مدرب كلباء، أن مواجهة دبا الحصن، غداً الأحد، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك الإماراتي، هي أهم مباريات فريقه في الموسم الجاري.

وقال رازوفيتش، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: بصرف النظر عن موقع دبا الحصن في جدول ترتيب الدوري، أعتبر مباراتنا معه الأهم بالنسبة لنا في مشاركتنا بالدوري في الموسم الحالي… من المهم إنهاء العام بنتيجة إيجابية قبل توقف الدوري لمشاركة منتخب الإمارات في كأس الخليج، وأتوقع مباراة صعبة أمام دبا الحصن، على ضوء متابعتنا للفريق في آخر 3 مباريات.

وأضاف: دبا الحصن كان يستحق أكثر من النقاط التي حصل عليها في آخر مبارياته بالدوري، ما يتطلب منا التركيز المضاعف للعودة بنتيجة إيجابية من خارج ملعبنا… ليس لدينا أي عذر لتقديم أفضل ما لدينا والخروج بنتيجة إيجابية غداً، رغم معاناة لاعبينا من الإرهاق الواضح في مبارياتهم الأخيرة بالدوري بسبب ضغط المباريات القوية دون فواصل زمنية كبيرة.