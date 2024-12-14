مدرب دبا الحصن: مواجهة كلباء لن تكون سهلة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - قال حسن العبدولي، مدرب فريق دبا الحصن، عن مواجهة اتحاد كلباء غداً، الأحد، في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين: نطمح بأن نكون في كامل الجاهزية عندما نلاقي كلباء، وأنا أثق في قدرات اللاعبين ورغبتهم في مواصلة العمل على تحقيق نتائج إيجابية تسعد جمهورهم.

وأضاف العبدولي: لن تكون مواجهة كلباء سهلة بعدما نجح الفريق هذا الموسم في تقديم مستويات قوية، وحقق نتائج إيجابية وآخرها التعادل مع شباب الأهلي والجزيرة والعين… نعمل بشكل مستمر على تحسين الأداء.

يذكر أن دبا الحصن لديه 5 نقاط ويحتل المركز 12، ويسبقه كلباء في المركز السابع برصيد 13 نقطة.