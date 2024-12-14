اليوم في دوري أدنوك الإماراتي… الشارقة يلاقي الوحدة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - تجري اليوم، السبت،ثلاث مباريات في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، فيلعب بني ياس مع البطائح الساعة 15:45 بتوقيت مكة المكرمة، والعروبةمع عجمان بنفس التوقيت، والشارقة مع الوحدة الساعة 18:30.

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق دوري أدنوك بـ 24 نقطة، يليه شباب الأهلي بـ 20 نقطة، الوحدة بـ 18 نقطة، الجزيرة بـ 17 نقطة، والنصر بـ 16 نقطة.