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اليوم في دوري أدنوك الإماراتي… الشارقة يلاقي الوحدة

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - تجري اليوم، السبت،ثلاث مباريات في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، فيلعب بني ياس مع البطائح الساعة 15:45 بتوقيت مكة المكرمة، والعروبةمع عجمان بنفس التوقيت، والشارقة مع الوحدة الساعة 18:30.

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق دوري أدنوك بـ 24 نقطة، يليه شباب بـ 20 نقطة، الوحدة بـ 18 نقطة، الجزيرة بـ 17 نقطة، والنصر بـ 16 نقطة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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