من هو الهداف التاريخي لمواجهات ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - يعد الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، هو الهداف التاريخي لمواجهات ريال مدريد ونظيره رايو فاليكانو.

ويلتقي الطرفان، مساء اليوم، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

رونالدو سجل 12 هدفاً في شباك رايو فاليكانو أثناء تواجده مع ريال مدريد، خلال الفترة من 2009 حتى 2018.

ويأتي في المركز الثاني المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما الذي سجل 11 هدفاً، فيما يتواجد جاريث بيل في المركز الثالث (9 أهداف).

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني على جدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر، برشلونة.