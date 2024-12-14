مبابي أفضل لاعب فرنسي لموسم 2023-2024

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - حصل نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، على جائزة أفضل لاعب فرنسي لموسم 2023-2024 والمقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

مبابي حصل على 56 نقطة متفوقاً على مدافع آرسنال، ويليام ساليبا، الذي حل في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

ليرفع مبابي رصيده في الجائزة لأربعة ألقاب بعد أن حصل عليها أعوام 2018-2019-2023.

وكان مبابي انضم لصفوف ريال مدريد، الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وعانى النجم الفرنسي من انتقادات عديدة منذ انضمامه للميرنجي سواء على صعيد المنتخب الفرنسي أو نتيجة لأدائه مع النادي الإسباني.