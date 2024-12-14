ريال مدريد أمام رايو فاليكانو .. التشكيلة المتوقعة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - يلتقي ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو، مساء اليوم، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

الميرنجي يدخل اللقاء وهو يعاني من عدة غيابات لعل أبرزها غياب النجم الفرنسي، كيليان مبابي، بسبب الإصابة.

غياب مبابي سيفتح الباب أمام النجم البرازيلي رودريجو للعودة للتشكيل الأساسي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة للميرنجي على النحو التالي:

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، فاسكيز.

خط الوسط: تشواميني، فالفيردي، إبراهيم دياز، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.