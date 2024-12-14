الجزائر: حرق 4 أطفال وتوقعات بتورط الأب في الجريمة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - شهدت مدينة جزائرية، مساء الأربعاء، جريمة مروعة أودت بحياة 4 أطفال تم حرقهم وإلقاؤهم في مجاري الصرف الصحي.

وقعت الحادثة على بعد أكثر من 600 كيلومتر من العاصمة الجزائر، في منطقة “وادي نشو” بولاية “غرداية” جنوبي البلاد.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، حدثت الواقعة عندما سمع سكان الحي صرخات الأطفال، ظنوا في البداية أنها مجرد لعب، لكنهم أصيبوا بصدمة كبيرة عندما اكتشفوا وجود أطفال محترقين وملقين في فتحة المجاري.

وأفادت مصالح الدرك الوطني أن أعمار الأطفال الأربعة تتراوح بين 5 و11 عامًا، وتم القبض على المشتبه به، الذي يُعتقد أنه والد الأطفال، وفقًا لصحف جزائرية.

وبدأت نيابة محكمة “غرداية” التحقيق في القضية، حيث انتقل وكيل الجمهورية إلى موقع الحادث.

تفاعل الجمهور الجزائري مع هذه الجريمة البشعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن استيائهم الشديد، واعتبرتها بعض الأصوات الإعلامية ضمن جرائم العنف الأسري، مع الاشتباه في دور الوالد في هذه الواقعة.